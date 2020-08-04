Эксперт прокомментировал возобновление работ на «Северном потоке -2»

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:53:04+03:00

С 4 августа работы могут быть возобновлены в полном объеме

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Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявление Датского апелляционного совета по энергетике. Ведомство подтвердило, что апелляций на решение Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года не поступало.

Это означает, что оператор газопровода может приступить к возобновлению работ на объекте. Это очень важный шаг, так как сроки сдачи проекта не будут сильно нарушены.

- Никто никакие заявления не подавал с протестами. Хотя Польша могла попытаться вставлять палки в колёса, тем не менее мы этого не видим. Всё завершилось хорошо, — пояснил Юшков Rt.

Ранее сообщалось, что для строительства «Северного потока -2» разрешено использовать судна с якорным позиционированием. Именно это решение устояло в апелляционном совете.

Весной Европарламент принял резолюцию с призывом остановить «Северный поток - 2». В документе содержатся такие предложения, как предусмотреть возможность введения новых антироссийских санкций, в том числе ограничить доступ РФ к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером.

ИСТОЧНИК KP.RU