В Соборе Святой Софии, ставшей мечетью, умер муэдзин Осман Аслан

Собор Святой Софии Фото: Иван МАКЕЕВ

В превращенном в мечеть Соборе Святой Софии в Турции умер Муэдзин Осман Аслан. Он был служителем мечети, в обязанность которого входит призыв мусульман на обязательную молитву. О его смерти сообщила пресс-служба губернатора Стамбула.

Издание Оrthodox Times указывает, что мужчина был волонтером. Он занимался в том числе проведением экскурсий по зданию, которое считается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, во время одной экскурсий ему стало плохо. Причиной смерти назван сердечный приступ. Осман Аслан скончался через несколько дней после того, как Собор официально стал мечетью.

президент Турции Реджеп Таип Эрдоган пообещал, что в историческое здание будут пускать туристов, вне зависимости от их вероисповедания. В ЮНЕСКО выразили сожаление в связи с изменением статуса собора. Но в Турции пообещали охранять объект как и прежде.