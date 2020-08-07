Потерпевший крушение самолет в Индии был вывозным рейсом из ОАЭ. Фото: Twitter

В российском Генеральном консульстве в Ченнаи, в консульский округ которого входил штат Керала, kp.ru сообщили, что самолет, который выехал сегодня за пределы посадочной полосы, был вывозным: из ОАЭ на нем возвращались домой граждане Индии, не имевшие ранее возможности покинуть ОАЭ из-за эпидемии коронавируса.

Отмечается, что данное обстоятельство почти полностью исключает возможность попадания на этот рейс граждан России, однако в настоящее время дипломаты перепроверяют эту информацию и находятся в постоянном контакте с властями штата.

Напомним, что авиакатастрофа случилась в пятницу, 7 августа. Пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и частично разрушился. Обломки самолета разбросаны по ВПП. Департамент гражданской авиации Индии уточнил, что на борту «Боинга-737» было 174 пассажира, включая 10 младенцев, 2 пилотов и 5 членов экипажа.

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