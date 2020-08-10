В Совбезе России считают, что США «готовы удушить Европу» ради своих интересов

США выходят из важных договоров, от которых напрямую зависит европейская безопасность, «чтобы показать странам ЕС, кто здесь хозяин» Фото: REUTERS

Соединенные Штаты «готовы удушить Европу» ради своих интересов, а европейские страны следуют указаниям американской администрации, считает заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», - сказал он в интервью РИА Новости.

Замсекретаря Совбеза отметил, что США «уничтожают такое соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по открытому небу (ДОН), от которых напрямую зависит европейская безопасность, чтобы показать странам ЕС, кто здесь хозяин».

Александр Венедиктов в качестве примера привел ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2», напомнив, что американские власти предпринимают все возможные меры, чтобы Европа не получала из России дешевый газ.

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