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В Совбезе России считают, что США «готовы удушить Европу» ради своих интересов

Американские власти, в частности, предпринимают все меры, чтобы страны ЕС не получали дешевый газ по «Северному потоку — 2»
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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США выходят из важных договоров, от которых напрямую зависит европейская безопасность, «чтобы показать странам ЕС, кто здесь хозяин»

США выходят из важных договоров, от которых напрямую зависит европейская безопасность, «чтобы показать странам ЕС, кто здесь хозяин»

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты «готовы удушить Европу» ради своих интересов, а европейские страны следуют указаниям американской администрации, считает заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», - сказал он в интервью РИА Новости.

Замсекретаря Совбеза отметил, что США «уничтожают такое соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по открытому небу (ДОН), от которых напрямую зависит европейская безопасность, чтобы показать странам ЕС, кто здесь хозяин».

Александр Венедиктов в качестве примера привел ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2», напомнив, что американские власти предпринимают все возможные меры, чтобы Европа не получала из России дешевый газ.

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