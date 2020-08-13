Появилось видео акции солидарности в белорусской деревне, где живет 43 человека

В белорусской деревне, где живет 43 человек, жители также поддержали акцию солидарности. Как и тысячи белорусов по всей стране, они выстроили живую цепочку вдоль проезжей части в знак протеста против жестокого разгона мирных демонстрантов.

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. Силовики избивали даже тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели протестующего.

Как писал сайт kp.ru, акция началась в Минске, где рано утром около двухсот женщин в белой одежде выстроились в «цепочки солидарности» около Комаровского рынка. В руках они держали цветы и требовали: «Перестаньте нас бить!». В течение дня к ним присоединились жители спальных районов столицы и других белорусских городов.

Сегодня, 13 августа, по всей республике с самого утра стали появляться «живые цепи» солидарности - «против насилия» силовиков выступили тысячи белорусов, среди них целые «цепи» врачей, педагогов, сотрудников железнодорожных предприятий, и крупных заводов страны.