Лукашенко: Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы

На митинге сторонников 16 августа в Минске президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы. Такая версия звучала среди представителей оппозиции, но в штабе экс-кандидата Тихановской заявили, что не рассматривают вариант пересчета голосов или второй тур выборов.

Лукашенко ранее говорил, что толпой, которая с 9 августа выходит на митинги управляют координаторы из других стран.

- Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое правительство! Нам предлагают новую власть, солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Если кто-то хочет - без меня! Этому не бывать! - сказал действующий президент.