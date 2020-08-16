Лукашенко - участникам митинга: Пойдем на выборы - перевернем страну

Александр Лукашенко на митинге 16 августа Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против проведения в стране повторных выборов. По данным ЦИК, он набрал 80 процентов голосов, Светлана Тихановская -10 процентов.

- Нам предлагают новые выборы. Я сказал - окунемся в это болото, никогда не вернемся. Кто пойдет на эти выборы, а кто работать будет? Пойдем на выборы и погибнем! Говорят, применили ни то жесткость, не то жестокость. Надо было остановить их! Пойдем на выборы - перевернем страну,- сказал Лукашенко на митинге 16 августа.

Президент страны уверен, что протесты в Белоруссии - часть плана по началу "цветной революции", дестабилизация ситуации "на руку западным странам", часть которых, в том числе Украина, Польша, Латвия, требуют провести в Белоруссии новые выборы. Лукашенко называл инициаторов протестов "зарубежными кукловодами", попросил людей задуматься и трезво оценить то, что происходит в стране.

- Я прошу вас: не трогайте учителей. Им надо готовиться к школе. Не трогайте врачей - ковид не ушел, им не нужно уходить из красной зоны. Успокойтесь, не позорьте страну. Мирную, которой все завидовали. Все хотят, чтобы мы встали на колени. Не встанем! - заявил Лукашенко.