Заместитель Помпео собирается посетить Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн Фото: REUTERS

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн вскоре собирается посетить Россию и Литву, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию в Белоруссии, где после президентских выборов начались массовые акции протеста.

Об этом ср ссылкой на несколько анонимных источников сообщает агентство Reuters. По словам одного из собеседников агентства, заместитель Помпео может отправиться в поездку в ближайшие дни. Правда, в госдепартаменте эту информацию официально не подтвердили.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал около 80% голосов избирателей. С вечера того воскресенья в стране не стихают массовые протесты, в первые дни протестных акций были задержаны порядка 6,7 тысяч человек, среди них оказались не только участники митингов, но и люди, которые просто проходили мимо мест их проведения.

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