Число жертв взрыва в Ярославле возросло до четырех: найдены тела женщины и ребенка

Спасатели работают на месте взрыва. Фото: Владимир Смирнов/ТАСC

К этому часу спасатели и пожарные, которые разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом доме в Ярославле, нашли тела еще двух человек – предположительно, матери и ее ребенка. Таким образом, число жертв возросло до четырех.

Ранее сообщалось, что погибли две женщины, еще четыре человека пострадали, троих из них доставили в больницу .

«В 03.03 обнаружены тела ребенка и женщины, ребенок 2012 года рождения», - сообщили РИА Новости в экстренных службах города.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв на четвертом этаже 10-этажного дома по улице Батова прогремел после семи часов вечера в пятницу. В результате случившегося обрушились перекрытия с шестого по первый этаж, повреждены десять квартир.

Как рассказал начальник областного главка МЧС Олег Бочаров, пока неизвестно, где находятся 38 жителей полуразрушенного подъезда, в котором прописаны 115 жильцов. Из дома эвакуировали 160 человек, работы на месте трагедии продолжаются. Открыт телефон горячей линии ГУ МЧС по Ярославской области: 8-4852-79-09-01

Наши корреспонденты ведут онлайн-трансляцию с места происшествия.

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– В квартире, где все произошло, делали ремонт, сегодня занимались натяжным потолком. В помещении уже пахло газом, а когда включили тепловую пушку – бабахнуло. Мужчина, который натягивал потолок, вылетел в окно, а погибла, скорее всего, хозяйка этой квартиры, – рассказывают соседи (подробности).