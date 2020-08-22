Поисковые работы на месте взрыва в Ярославле завершены, погибли три человека

Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле Фото: Кадр видео

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Ярославле завершены. Спасатели уверены, что людей под обломками стен жилого дома больше нет. Об этом рассказал журналистам начальник областного главка МЧС Олег Бочаров.

Он добавил, что погибли три человека: две женщины и ребенок – мальчик восьми лет. Его тело нашли под завалами этой ночью, в 03:15. Ранее ошибочно сообщалось о четырех жертвах.

«Работы спасательные завершены. Будет приниматься сейчас решение по укреплению конструкций и дальнейшего разбора завалов», - сказал Олег Бочаров.

Он также сообщил, что к этому часу удалось установить местонахождение всех жильцов поврежденного при взрыве подъезда.

«Пострадало 12 квартир, из них шесть квартир получили полное разрушение», - уточнил представитель ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв на четвертом этаже 10-этажного дома по улице Батова прогремел после семи часов вечера в пятницу. В результате обрушились перекрытия с шестого по первый этаж. Из дома эвакуировали 160 человек, работы по разбору завалов на месте трагедии продолжаются.

Открыт телефон горячей линии ГУ МЧС по Ярославской области: 8-4852-79-09-01. Наши корреспонденты ведут онлайн-трансляцию с места происшествия.

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Жильцы дома №5 корпус 2 по улице Батова рассказали, почему мог произойти взрыв, частично разрушивший 10-этажный дом.

– В квартире, где все произошло, делали ремонт, сегодня занимались натяжным потолком. В помещении уже пахло газом, а когда включили тепловую пушку – бабахнуло. Мужчина, который натягивал потолок, вылетел в окно, а погибла, скорее всего, хозяйка этой квартиры, – рассказывают соседи (подробности).