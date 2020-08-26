В МВД России рассказали, что паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов испорчены

Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов теперь недействительны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МВД России рассказали, что высланным из Белоруссии российским журналистам придется менять паспорта, так как их удостоверения личности испорчены и считаются недействительными.

Как пояснили в министерстве внутренних дел, белорусские коллеги поставили в паспортах сотрудников российских СМИ штампы о временном запрете на въезд в республику. А в соответствии с пунктом 6 постановления правительства «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» в этот документ запрещается вносить какие-либо отметки, не предусмотренные указанным положением.

«Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», - цитирует РИА Новости ответ ведомства на свой запрос.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько российских журналистов, в частности – сотрудников телеканала «Дождь» и МИА «Россия сегодня» были задержаны и высланы из Белоруссии после президентских выборов, которые прошли в республике 9 августа.

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