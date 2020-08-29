Симптомы интоксикации у Навального пропадают, сообщили немецкие врачи Фото: REUTERS

Российские блогер Алексей Навальный все еще находится в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние достаточно серьезное, однако угрозы для жизни нет. Об этом 28 августа, в пятницу, сообщили врачи из берлинской клиники Charite, в которой навальный проходит лечение.

Немецкие медики отметили, что симптомы интоксикации у пациента постепенно пропадают.

- Симптоматика холинергического кризиса, вызванного блокированием холинэстеразы в организме, спадает. Состояние по-прежнему серьезное, но угрозы для жизни нет. Как и прежде, нельзя предсказать возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления, - говорится в релизе организации. Отмечается, что Алексей Навальный находится в отделении интенсивной терапии.

Как сообщал сайт kp.ru, известному блогеру и оппозиционеру стало плохо в самолете по пути из Томска в столицу. Воздушное судно экстренно посадили в Омске, где Навального отправили в больницу. Чуть позже супруга пациента настояла на его переводе в клинику Берлина.

После обследований немецкие врачи заявили, что нашли у Навального следы интоксикации ингибиторами холинэстеразы. Медики из Омска с этим не согласились: они тщательно рассматривали данную версию диагноза в первый же день исследований, однако так и не нашли ей подтверждения.