Лукашенко вновь появился в бронежилете и с автоматом в руках

Лукашенко вновь появился в бронежилете с автоматом в руках Фото: РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь появился перед камерой в бронежилете и с автоматом в руках на фоне своей резиденции – у дворца Независимости.

Такое фото показала пресс-секретарь белорусского лидера на вопрос РИА Новости о местонахождении президента.

Напомним, 23 августа белорусский лидер прилетел на вертолёте в свою резиденцию, рядом с которой тогда собирались протестующие против результатов выборов. Лукашенко вышел из вертолёта с автоматом Калашникова в руках, и направился в сторону Дворца независимости вместе с сыном Николаем, который был в бронежилете, шлеме, и также с автоматическим оружием.

Сегодня, 30 августа, белорусская оппозиция вновь направилась к резиденции Лукашенко, которая была взята под усиленную охрану ОМОНа и подразделений внутренних войск - к Дворцу независимости подтянули несколько бронетранспортеров, и в его сторону выдвинули как минимум восемь боевых машин пехоты.

Как писал сайт kp.ru, в центре белорусской столице уже произошли столкновения между участниками акции и силовиками, когда протестующими отбили нескольких задержанных демонстрантов. По последним данным задержаны 125 человек.