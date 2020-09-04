Украина призвала остановить «Северный поток-2» из-за ситуации с Навальным Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейские страны пересмотреть политику относительно проекта трубопровода «Северный поток-2», и остановить его строительство из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

«Украина исходит из того, что на данный момент наши партнёры и все, кто оппонирует агрессивной политике России, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода «Северный поток-2», - передает Интерфакс-Украина слова министра

Кулеба считает, что проект даст России «получать дополнительные возможности зарабатывать огромные деньги» для инвестирования их «в свои агрессивные действия».

Напомним, 3 сентября представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Навального отравили «веществом нервно-паралитического действия группы Новичка». По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, блогер стал «жертвой преступления».

Омские врачи, которые лечили блогера первые несколько дней, не согласны с выводами, и отметили, что в первые восемь часов пребывания пациента в стационаре токсикантов ни в крови, ни в моче выявлено не было.

Российский МИД указал на громкие заявления партнеров без предъявления данных. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее ни раз подчеркивал заинтересованность России в расследовании всех обстоятельств дела.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским премьером Михаилом Мишустиным сообщил собеседнику, что заявления об отравлении блогера - фальсификация. Данные разведки Минск уже передал ФСБ, однако Кремль пока не располагает подробностями переданных материалов о разговоре Польши и Германии