Дмитрий Глушко: «Случаи коронавируса в школах единичны»

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в школах. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В некоторых школах выявляются случаи коронавирусной инфекции, однако они единичны. Об этом заявил в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

- Ситуация разная, мы мониторим ее в ежедневном формате, отслеживаем, какое число детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи со случаями заражения коронавирусом. Пока, слава богу, такие случаи единичны. Перед началом учебного года все школы были готовы. Проблемы связаны в основном с организационными решениями. Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но все зависит от человеческого фактора. Например, скапливаются очереди на входе в школы, - отметил Дмитрий Глушко.

Основные причины образования очередей - недостаточная организация со стороны школы или родителей. Так, например, многие родители приводят детей не к назначенному времени, а раньше, потому что им нужно на работу. А дети в итоге стоят в очереди.

- Мне хотелось бы призвать, чтобы родители участвовали в этом процессе и предлагали механизмы, как правильно отрегулировать механизмы в школе, - обратился к родителям школьников Дмитрий Глушко.

С начала учебного года нескольким российским школам уже пришлось снова перейти на дистанционное обучение в связи с вспышками коронавируса.

- В частности, в Забайкальском крае школа перешла на дистанционное обучение, есть также дозированные переводы классов на дистанционное обучение, - рассказал Дмитрий Глушко.

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