Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ветеринар объяснил, почему нельзя забирать ежей из леса домой

Колючие жители могут доставить немало проблем
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Ветеринар объяснил, почему нельзя забирать ежей из леса домой

Ветеринар объяснил, почему нельзя забирать ежей из леса домой

Фото: Анна ГЕРАСИМЕНКО

Повстречать во время прогулки в лесу или в парке ежа – не такая уж редкость. Звери привыкли к человеку и почти не прячутся, но несмотря на это пытаться забрать домой колючего не стоит – это плохая идея.

Специалисты Московского департамента природопользования объяснили, какие неприятности может принести встреча с обитателем леса и почему нельзя брать ежа на руки.

От животного стоит держаться на расстоянии, чтобы не получить травмы. Зверь может болеть бешенством, к тому же, может просто укусить, оказавшись в руках у человека.

- Место укуса нужно обработать антисептиком и обратиться к врачу. Среди иголок ежей прячутся клещи и другие паразиты, которые тоже наносят вред, - комментирует сайту mk.ru ветеринар Алексей Артемьев.

А вот кормить ежей можно, но не сейчас, а поздней осенью. В теплое время года они без проблем находят пропитание, а с приходом холодов будут рады помощи. Подойдет мягкий кошачий корм различные мясные кусочки в желе или соусе. А вот молоко ежам не рекомендуется, взрослые особи не могут переваривать молочные продукты. Не нужно пытаться заменить данный продукт кокосовым или соевым молоком – это тоже вредно.

- Не стоит забирать ежа домой, приручить такого питомца не удастся – это принесет больше проблем, чем радости. Еж – это ночное животное, он будет ходить, топать, прятаться в вещах, - добавляет Артемьев.

К тому же, ежи имеют привычку грызть все, что видят, а значит под угрозой различные провода, ремни от сумок.