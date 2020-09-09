В Германии считают, что Навальный выжил благодаря быстрой реакции пилотов и омских врачей

Алексей Навальный Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Германии считают, что Алексей Навальный выжил благодаря «цепочке счастливых случайностей» - быстрой реакции пилотов самолета, в котором блогеру стало плохо, и омских врачей. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit .

Немецкая газета пишет, что специалисты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера, якобы, пришли к выводу, что блогер «был отравлен новым видом химического оружия "Новичок" - вариантом, которого до этого нападения мир еще не знал». При этом, без ссылок на какой-либо источник, издание утверждает, что этот неизвестный доселе "вариант", якобы, "смертоноснее, чем все другие вещества данной группы".

Напомним, оппозиционеру стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске. Врачи «Скорой помощи» госпитализировали его и сообщили, что Навальный находится в реанимации без сознания, где врачи всю ночь боролись за его жизнь. Позже по требованию семьи его перевезли на лечение в немецкую клинику «Шэрите».

Накануне, 8 сентября Навального вывели из искусственной комы. По словам немецких медиков, состояние оппозиционера значительно улучшилось - он в сознании, реагирует на речь окружающих.

На данный момент в России проводится доследственная проверка по факту случившегося с Навальным, и Москва также ожидает от Берлина результатов анализов, на основании которых сделаны выводы об «отравлении» блогера.

При этом, омские врачи не раз опровергали возможность отравления оппозиционера.

– Это не фосфорорганическое соединение и вообще не отравление. Это заболевание – метаболический синдром. Это метаболическая кома, случившаяся в результате глубоких нарушений обмена веществ. Она быстро прогрессировала, - сообщил Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

Он добавил, что токсикологическое исследование проводилось в первые же часы госпитализации пациента.

- Клиники отравления не было, следов отравления не было, токсикологической ситуации не было, - подчеркнул Сабаев.