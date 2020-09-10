ВОЗ: В мире разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса

Вакцина от Covid-19 китайской компании Sinovac Biotech на выставке в Пекине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу несколько стран создают вакцину от коронавируса. Как заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, в разработке в настоящее время находится около 180 вариантов вакцины.

"Никогда в истории не было столь быстрых исследований в отношении какой-либо болезни", - отметил он.

По мнению гендиректора, подобная скорость создания нового препарата объясняется текущим прогрессом в науке и технологиях. Дополнительно Тедрос Аданом Гебрейесус призвал обеспечить доступ к вакцинам как можно большему числу людей и выразил опасения, что национализм в этом вопросе подвергнет равный доступ к препарату риску.

Напомним, ранее представители ВОЗ прогнозировали, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как одна из вирусных болезней 21 века. В связи с этим организация призывала ускорить процесс создания вакцины.

Также сайт kp.ru сообщал об интересе Всемирной организации здравоохранения к ходу исследований российской вакцины «Sputnik V». На данный момент проходит третья фаза исследований, и 40 тысяч добровольцев уже заявили о желании стать участниками тестирования.