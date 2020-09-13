Politico: У Германии есть шесть «способов» отказаться от «Северного потока — 2»

Названы варианты отказа Германии от «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Власти Германии могут «отказаться» от газопровода «Северный поток — 2», который должен пройти от России до ФРГ по дну Балтийского моря, причем у них для этого есть даже не один или два, а целых шесть «способов», пишет газета Politico.

Первый вариант, по версии издания, заключается в «давлении» Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда с целью отзыва выданного ими ранее разрешения на строительство трубопровода. Однако этот сценарий, как отмечает автор статьи, не самый лучший: оператор проекта Nord Stream 2 AG, скорее всего, подаст иск в немецкий суд, и придется возмещать ущерб. А сумма иска, по его подсчетам, может составить около 9,5 миллиона евро.

В качестве второго способа газета предлагает властям ФРГ «понаблюдать» за судебным процессом с защитниками природы, выступающими против российского проекта, призывая остановить строительство.

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