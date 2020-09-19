Оппозиция Белоруссии намерена создать переговорную группу для диалога с ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены Координационного совета оппозиции Белоруссии планируют после 5 ноября создать переговорную группу для диалога со странами Евросоюза. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщила пресс-секретарь бывшего кандидата на пост президента республики Светланы Тихановской Анна Красулина.

- Мы планируем создать переговорную группа при Координационном совете. КС оппозиции – орган, который создала Светлана Тихановская, и легитимность у него от Тихановской, - сказала представитель политика в эфире телеканала "Дождь" в субботу, 19 сентября.

Красулина отметила, что Координационный совет носит временный характер и был создан для переговоров с «уходящим режимом».

Напомним, что ранее пресс-секретарь Тихановской заявила, что экс-кандидат в президенты Белоруссии 21 сентября примет участием во встрече глава МИД стран Евросоюза. Власти республики назвали подобные действия наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, обеспокоенность событиями в Белоруссии накануне выразили власти Польши. Премьер-министр страны объявил, что скором на заседании лидеров Евросоюза он намерен презентовать некий план поддержки Минска в случае проведения повторных выборов в стране. Политолог Владимир Корнилов напомнил, что несколько лет назад подобный план уже предлагала Литва для Украины. Тогда Европа, пообещав дать денег, положила план под сукно, так и не рассмотрев его всерьез. Эксперт уверен, что такая же судьба постигнет и польский план.

В своей последней резолюции Европарламент признал Координационный совет оппозиции «временным представительством людей, требующих демократических изменений в Белоруссии». Евродепутаты предложили ввести санкции против «ответственных за фальсификацию выборов и репрессии» в Белоруссии, ограничения, по их мнению, должны затронуть и Россию.