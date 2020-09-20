Сестра Михаила Борисова опровергает данные о его смерти

Михаил Борисов. Фото: Павел Смертин/ТАСС

Сестра ведущего всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото» Михаила Борисова опровергает появившиеся в СМИ сообщения о его смерти.

О том, что популярный телеведущий, актер и режиссер не умер, Нина Борисовна сообщила в беседе с Агентством городских новостей «Москва»

«Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице», - сообщила она.

Ранее Нина Борисова сказала телеканалу «360», что ее брат «госпитализирован, но толком никто ничего не знает», предложив дождаться более достоверной информации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что 71-летнему Михаилу Борисовичу стало плохо во время съемок очередного выпуска телелотереи, вызвали «Скорую помощь». Врачи доставили его в одну из московских клиник с воспалением легких для более тщательного обследования.