«Небо никого не разделяет на своих и чужих»: Российские военные летчики соболезнуют семьям погибших под Харьковом

На борту Ан-26 находились военные лётчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба Фото: Кадр видео

Российские военные летчики соболезнуют семьям украинских пилотов и курсантов, погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 под Харьковом 25 сентября.

Начальник Военно-воздушной академии им. Н. Жуковского и Ю. Гарина генерал-полковник Геннадий Васильевич Зибров от лица летчиков и курсантов академии выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

«Глубоко потрясены трагедией, унесшей жизни курсантов и летчиков украинского самолета Ан-26 под Харьковом», - написал генерал-полковник.

«Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих», - добавил Геннадий Зибров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в пятницу при заходе на посадку на военный аэродром возле города Чугуев Харьковской области разбился транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились военные лётчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, в общей сложности 27 человек: 20 курсантов и семь членов экипажа. Из них 25 погибли, двоих госпитализировали с травмами и ожогами.

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