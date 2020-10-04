Сколько российских школ находятся на карантине, сообщили в Минпросвещения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около трех процентов российских школ на сегодняшний день находятся на карантине, половина из них ушли на карантин по ОРВИ. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк.

«Сегодня примерно 3% школ от общего количества находятся на карантине», - рассказал замминистра, уточнив, что всего в нашей стране почти 42 тысячи школ

Напомним, с понедельника, 5 октября, на досрочные каникулы уходят все московские школьники. Вместо положенной неделе, отдыхать ученики будут целых две. Как пояснила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, двухнедельные отдых необходимы для безопасности детей и их семей.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что возврат учеников с осенних каникул будет зависеть от эпидемической ситуации в городе. Позже он объявил, что с начала следующий недели временно закроются все столичные учреждения дополнительного образования, в том числе спортивные кружки, музыкальные школы и дома детского творчества.