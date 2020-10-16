Турция провела успешные испытания российских С-400
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В Турции прошли три испытательных пуска российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Отмечается, что прошедшие испытания подтвердили надежность российской техники.
«Все ракеты поразили цель», - передает «Интерфакс» заявление источника в Турции.
Как писал сайт kp.ru, ранее Госдепартамент США выразил свою обеспокоенность в связи с возможными испытаниями Турцией российских зенитно-ракетных комплексов.
Напомним, Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов еще в сентябре 2017 года. В августе этого года стороны подписали контракт на поставку второго полка ЗРС.
Вашингтон в свою очередь изначально выступал резко против поставок российских зенитно-ракетных систем в турецкую армию, и заявил о возможном отказе поставить истребители F-35. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ни раз сообщал, что страна не намерена отказываться от С-400.
Ранее Анкара уже испытала российские ЗРК из первой партии на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II