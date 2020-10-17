Последние новости на утро 17 октября 2020: Четыре человека задержаны по делу об убийстве учителя в Париже

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 17 октября 2020 года: Во Франции полиция задержала четыре человека, которые могут быть причастны к делу по убийству учителя в пригороде Парижа. Среди них также есть и несовершеннолетний. Теперь все подозреваемые арестованы, предполагается, что они родственники преступника, которой и обезглавил преподавателя истории одной из местных школ. При попытке оказать сопротивление полицейским убийца был ликвидирован, его застрелили. Ранее очевидцы сняли видео с места происшествия. Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся терактом. Также существует версия, что преступник мог иметь "российское происхождение".

В Назрани в результате спецоперации силовых структур оказались блокированы сразу несколько боевиков. Один боевик был ликвидирован при перестрелке. Он передвигался на автомобиле "Жигули".

Российские ученые разрабатывают препарат против коронавирусной инфекции, который сможет прицельно останавливать размножение вируса. На данный момент лекарство находится на стадии доклинических испытаний.

В аэропорту Нью-Йорка сотрудники спецслужбы США на протяжении нескольких часов проводили допрос российского журналиста телеканала RT Константина Рожкова. Инцидент произошел 15 октября. Рожков прибыл в Америку для осуществления своей профессиональной деятельности, для освещения президентских выборов 2020 года, которые пройдут в ноябре. Представители ведомства намерены требовать от госдепа объяснений.