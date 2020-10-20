Трамп: «Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов»

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал деятельность главного инфекциониста США Энтони Фаучи и американских медицинских чиновников, которые руководят системой здравоохранения страны.

«Люди устали от COVID. Люди говорят: «Да будь, что будет. Только оставьте нас в покое». Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов», - заявил Трамп своему избирательному штабу.

Президент США, не скрывая раздражения, отметил, что американцы воспринимают Фаучи «как чудесного мудреца», который уже «500 лет» занимает пост директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний. Однако, по мнению Трампа, если бы федеральное правительство во время нынешней пандемии неукоснительно следовало всем его советам, в стране от коронавируса уже умерли бы «700 800 тысяч» человек.

Деятельность Фаучи по борьбе с распространением заболевания в Штатах американский лидер назвал «катастрофической», заявив, что после каждого его выступления по телевидению «появляется бомба».

«Однако будет еще большая бомба, если его уволить», - приводит слова Трампа ТАСС.

Хозяин Овального кабинета добавил, что если его слышат репортеры, «то можете все передать именно так, как я сказал».