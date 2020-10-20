Последние новости на утро 20 октября 2020: Минфин предложил сократить число военнослужащих

«КП» – о последних новостях на утро 20 октября 2020 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последние новости на утро 20 октября 2020 года. Министерство финансов России с целью оптимизации бюджета разработало и направило в Совбез проект реформы Вооруженных сил, в частности, предполагающий сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Кроме того, финансовое ведомство предлагает увеличить необходимый для выхода на пенсию срок выслуги лет, а также отменить ежегодную индексацию пенсионных выплат.

В России резко подорожало подсолнечное масло: за минувшую неделю цена этого продукта выросла 71 тысячи рублей за тонну до 74,2 тысячи рублей. Об этом сообщил аналитический центр «Совэкон», который специализируется на изучении аграрных рынков.

Профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, что большинство людей, заразившихся и заболевших коронавирусом, благополучно выздоравливают, но в некоторых случаях остаются тяжелые последствия, и тогда пациенту может понадобиться длительная реабилитация.

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