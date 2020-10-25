«США не знают, с кем имеют дело»: Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от российских С-400

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара не намерена отказываться от российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, как того требует Вашингтон. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Соединенные Штаты не знают, с кем они имеют дело. Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция», - заявил турецкий лидер, выступая на митинге в Малатье.

Президент Турции предложил Вашингтону «не опаздывать и вводить» ограничения против Анкары, какими бы они ни были, а также отметил, что турецкая сторона заплатила деньги за американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, но США так их и не поставили.

Напомним, Москва и Анкара заключили договор на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов еще в сентябре 2017 года. В августе этого года страны подписали контракт на поставку второго полка ЗРС. Турция уже испытала российские зенитно-ракетных систем из первой партии на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II.

США изначально выступали резко против поставок российских С-400 в Турцию, и заявил о возможном отказе поставить истребители F-35. Позже предложили «предпочтительный вариант» урегулирования ситуации вокруг поставки F-35.