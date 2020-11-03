Ответственность за теракт в Вене взяла на себя ИГИЛ* Фото: REUTERS

Ответственность за теракт в Вене взяла на себя запрещенная в России террористическому объединению "Исламское государство" (ИГИЛ)*.

Об этом сообщает Reuters, отмечая, что террористическая организация не предоставила доказательств своей причастности к нападению.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что убитый полицией террорист оказался 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, который уже имел судимость за попытку выезда на «джихад» и попытку примкнуть к ИГИЛ*. Тогда его приговорили к 22 годам заключения, однако выпустили досрочно. По данным правоохранителей, нападавший планировал ехать в Сирию в составе радикальных исламистов.

Напомним, серия терактов в Вене произошла поздно вечером в понедельник, 2 ноября. В результате нападений пострадали 22 человека. Полиция Австрии арестовала 14 нескольких человек, подозреваемых в причастности к теракту. В Швейцарии задержали еще двух человек.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка