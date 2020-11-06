Лукашенко заявил, что белорусы «увидели лицо Майдана» и теперь хотят порядка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители республики «увидели лицо майдана во всей красе», после чего сделали выводы и теперь требуют от белорусских властей навести порядок.

«Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок», - заявил белорусский лидера, отметив, что «разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен»

Лукашенко назвал перемены «серьезной ломкой», и вопрос «только в том, будет ли эта ломка кардинальная или эволюционная спокойная».

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в республики 9 августа. Особенно массово протесты проходят в выходные дни. Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 1 ноября, белорусская оппозиция устроила марша под названием «Дзяды» («Деды» или «Предки»), приуроченный ко дню поминовения предков, 2 ноября, который белорусская оппозиция проводит уже много лет. В минской милиции подтвердили, что во время акции правоохранители стреляли в воздух для пресечения нарушения закона.