Премьер Японии намерен встретиться с Байденом после его инаугурации

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга планирует будущей зимой посетить Вашингтон, чтобы лично пообщаться с демократом Джозефом Байденом, которого американские телеканалы раньше времени объявили победителем президентских выборов в Соединенных Штатах.
Визит японского премьера в Америку состоится после инаугурации нового президента США, предположительно, в феврале будущего года, сообщает газета Nikkei.
Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам подсчета голосов в Пенсильвании Байден объявил о своей победе в президентских выборах. Между тем, действующий президент убежден, что победил именно он, Дональд Трамп намерен отстаивать свою победу в суде и добиваться пересчета голосов в ключевых штатах. Правда, эксперты считают, что попытки оспорить итоги подсчета голосов вряд ли увенчаются успехом.
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