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Суд освободил из-под домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви

Суд учел переквалификацию обвинений со статьи «Мошенничество» на статью «Растрата»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Основатель Baring Vostok Майкл Калви

Основатель Baring Vostok Майкл Калви

Фото: REUTERS

В четверг, 12 ноября, Верховный суд освободил из-под домашнего ареста освободил из-под домашнего ареста основателя и руководителя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении крупной суммы денег у банка «Восточный».

Как сообщает ТАСС, суд также снял арест с имущества других фигурантов дела. Так арест снят с московских квартир, принадлежащих жене топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля и матери Ивана Зюзина, а также с двух мотоциклов, проданных бывшим директором Первого коллекторского бюро Максимом Владимировым.

При вынесении решения Верховный суд учел переквалификацию обвинений со статьи «Мошенничество» на статью «Растрата», а также отказ потерпевших от имущественных требований.

Напомним, предприниматель был задержан в феврале прошлого года по подозрению в хищение 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых следствие считает сообщниками Калви.

В июле судьи отклонили предложенные адвокатами залоги по 5 миллионов рублей и продлили срок домашнего ареста. В июне стало известно, что у бизнесмен страдает онкологическим заболеванием и был прооперирован. О злокачественной опухоле бедра говорится в апелляционной жалобе защиты.