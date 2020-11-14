Трамп уверен в своей победе на выборах в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп, оспаривающий итоги голосования на выборах главы государства, убежден, что победа в Пенсильвании должна быть за ним, потому что его сторонники не получили доступ к просмотру 700 тысяч бюллетеней в двух городах штата.

«В Филадельфии и Питтсбурге не было доступа к просмотру 700 тысяч бюллетеней, что означает, на основании нашей великой конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания», - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад демократ Джозеф Байден заявил о своей победе по итогам завершившегося подсчета голосов в Пенсильвании. Между тем, Трамп убежден, что победил именно он, и намерен отстаивать свою победу в суде и добиваться пересчета голосов в ключевых штатах.

Ранее сообщалось, что республиканец одержал победу в Северной Каролине, а Байден побеждает в Джорджии.

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