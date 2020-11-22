Штаб Байдена: Наш народ больше не потерпит попыток Трампа изменить результаты выборов

Демократ Джо Байден уже считает себя следующим президентом США Фото: REUTERS

После того, как суд штата Пенсильвания отклонил очередной иск избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа, штаб его соперника демократа Джозефа Байдена опубликовал заявление, в котором обвинил команду республиканца в «вопиющих нападках на американскую демократию».

«Яснее суда не скажешь. Наш народ, закон и институты требуют большего, наша страна больше не потерпит попыток Трампа изменить результаты выборов, которые он неоспоримо проиграл», - цитирует заявление штаба Байдена ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по предварительным подсчетам, победу на президентских выборах в США одержал демократ Джозеф Байден. Однако республиканец Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения. Его предвыборный штаб и адвокаты подают иски в суды, добиваясь пересчета голосов в ключевых штатах.

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