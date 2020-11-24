Последние новости на утро 24 ноября 2020: В Совфеде рассказали, насколько у россиян вырастет пенсия в новом году

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 24 ноября 2020 года: Стало известно, насколько у россиян вырастет пенсия в новом году. По словам зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Елены Бибиковой, страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3 процента, что почти в 1,5 раза превысит размер инфляции в стране. В среднем по стране это будет одна тысяча рублей. Также в феврале повысят ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. А с 1 апреля 2021 года проиндексируют и соцпенсии.

Россиян предупредили о самом "грозном" симптоме COVID-19. Этот признак проявляется у человека в форме одышки. При выявлении проблем с дыханием рекомендовано обратиться за помощью к врачам.

Общенационального локдауна в России не будет, в оперштабе уже тщательно проанализировали ситуацию с коронавирусом. Так, по мнению экспертов, ограничительные меры если и будут вводиться, то главами субъектов, в зависимости от эпидемической ситуации в регионе.

В России за 10 месяцев 2020 года жертвами преступлений стали почти 20 тысяч граждан. В МВД РФ отмечают, что показатель в 19,1 тысячу убитых на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также здоровью 30,1 тысячи граждан нанесен тяжкий вред здоровью. Однако и этот показатель снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019.

Действующий американский президент Дональд Трамп выразил готовность "делать то, что нужно". Речь идет о процессе перехода власти к демократу Джо Байдену. Однако несмотря на лишение своего статуса Трамп намерен "продолжать борьбу". Сам политик, кстати, все еще верит в свою победу на выборах.

С нового года на гаджетах появится российское программное обеспечение. Это правило будет действовать для тех устройств, которые будут произведены после 1 января 2021 года. Отечественный софт станет обязательным для установки на продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и "умные" телевизоры.

Китай запустил ракету-носитель со специальным аппаратом "Чанъэ-5" в космос для доставки грунта с Луны на Землю. В случае успешного выполнения задания миссия станет первой с конца 1970-х годов по доставке реголита на нашу планету.