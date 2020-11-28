В Германии отреагировали на убийство иранского физика-ядерщика Фахризаде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Германии выразило обеспокоенность в связи с сообщением об убийстве ведущего иранского физика - ядерщика, руководителя организации исследований по созданию ядерного оружия Мохсена Фахризаде

«Пока у нас нет собственных сведений об инциденте. Однако уже ясно, что убийство Мохсена Фахризаде снова ухудшит ситуацию в регионе — в то время, когда нам совсем не нужна такая эскалация», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

МИД ФРГ призывает все стороны воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации.

Напомним о смерти Фахризаде стало известно. Министерство обороны Ирана назвало произошедшие терактом. В военном ведомстве уточнили, что ученый получил серьезное ранение в ходе столкновения с террористами, и позже скончался в больнице от полученных ранений. МИД Исламской республики заявил о наличии серьезных оснований полагать, что к убийству причастен Израиль. Иранские власти пообещали ответить на убийство ученого.