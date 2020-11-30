Последние новости на утро 30 ноября 2020: Глава "Вектора" назвал срок окончания пандемии коронавируса

Важные новости утра Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости на утро 30 ноября 2020 года: Генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов назвал срок окончания пандемии коронавируса. По его мнению, ситуация заметно улучшиться уже в следующем году. Он отметил, что "вирус сохранится, но сама пандемия уйдет". Однако при этом не стоит забывать о простых мерах безопасности и рекомендациях специалистов в борьбе с covid-19.

Вильфанд рассказал о погоде на неделю в регионах России. По словам синоптика, в целом по стране ожидается аномальное тепло - на Ямале, Таймыре, в центре Красноярского края и Якутии на 15-25 градусов выше нормы.

Врачи обнаружили у Байдена трещины в ноге. Медики выявили у 78-летнего политика проблемы в двух костях в стопе. Травму он получил после вывиха правой лодыжки из-за неудачной прогулки с собакой.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поделился с гражданами номером, по которому его можно найти в Telegram и WhatsApp. По его словам, это необходимо для "борьбы за правду".

После продажи имущества экс-полковника ФСБ Черкалина бюджет РФ пополнился на более чем 6 миллиардов рублей. Прокуратуре РФ удалось вернуть деньги после продажи имущества Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток.

Врач Сергей Иванов предупредил об опасном осложнении для сердца после коронавируса. В частности речь идет о повреждение мышечной ткань органа из-за болезни. Из-за этого у многих перенесших инфекцию встречается миокардит (воспаление сердечной мышцы).

Будут ли российских пенсионеров проверять на доходы, рассказали эксперты. "Комсомолка" выяснила – да, ждут. Ревизоры нашли ошибки, из-за которых пенсии порой начислялись неправильно - кому-то недоплачивали.