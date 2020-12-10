Зеленский объявил о готовности Киева продолжать разведение войск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Незалежная готова продолжать разведение войск в Донбассе и обмен пленными с неподконтрольными Киеву мятежными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц», - сообщает его пресс-служба.

При этом Зеленский заявил, что выполнять свои обязательства по минскому соглашению украинской стороне мешает наша страна.

«Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям Донбасса, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей», - приводит его слова офис президента.