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Коронавирус Covid-19

Оливер Стоун привился от коронавируса российской вакциной

Американский кинорежиссер признался, что не понимает, «почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию»
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Оливер Стоун

Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Оливер Стоун

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько дней назад американский режиссер Оливер Стоун, который сейчас снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области, сделал себе первый укол российской вакцины от коронавируса, о чем и рассказал журналистам в понедельник, 14 декабря.

«Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней. Мне еще предстоит сделать второй укол, надо будет снова приехать», - сказал обладатель трех «Оскаров».

Оливер Стоун добавил, что он считает разработанный в России препарат «полезным», и не понимает, почему его «игнорируют на Западе, пресса просто замалчивает всю информацию».

«Америка в своем безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю, - приводит его слова ТАСС.

По мнению 74-летнего кинематографиста из США, «Россия и Китай могли бы стать прекрасными партнерами Америки», три страны «могли бы вместе строить будущее».

«Проблема в том, что не все это понимают», - подчеркнул режиссер, продюсер и сценарист.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2017 году Оливер Стоун снял документальный фильм «Интервью с Путиным», а также картину под названием «Украина в огне». В прошлом году режиссер представил свою новую ленту «Нерассказанная история Украины».

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