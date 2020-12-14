Оливер Стоун привился от коронавируса российской вакциной

Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Оливер Стоун Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько дней назад американский режиссер Оливер Стоун, который сейчас снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области, сделал себе первый укол российской вакцины от коронавируса, о чем и рассказал журналистам в понедельник, 14 декабря.

«Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней. Мне еще предстоит сделать второй укол, надо будет снова приехать», - сказал обладатель трех «Оскаров».

Оливер Стоун добавил, что он считает разработанный в России препарат «полезным», и не понимает, почему его «игнорируют на Западе, пресса просто замалчивает всю информацию».

«Америка в своем безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю, - приводит его слова ТАСС.

По мнению 74-летнего кинематографиста из США, «Россия и Китай могли бы стать прекрасными партнерами Америки», три страны «могли бы вместе строить будущее».

«Проблема в том, что не все это понимают», - подчеркнул режиссер, продюсер и сценарист.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2017 году Оливер Стоун снял документальный фильм «Интервью с Путиным», а также картину под названием «Украина в огне». В прошлом году режиссер представил свою новую ленту «Нерассказанная история Украины».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Казусы гонки вакцин: АстраЗенека «потеряла» часть доз, а разработчики «Спутника V» предложили объединить российскую и зарубежную прививки

Продолжаем разбираться в разработках против «болезни века» - отечественных и зарубежных, которые будут доступны жителям нашей страны (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Чем отличаются разные вакцины от коронавируса и какая лучше: пять главных критериев

Как идут дела с разработкой прививки от «болезни века» у нас и в других странах мира, какие проекты в числе лидеров и в чем их плюсы и минусы - «КП» разобралась вместе с экспертами (подробности).