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Политика

Путин заявил, что "берлинский пациент" пользуется поддержкой зарубежных спецслужб

Президент РФ ответил на вопрос об Алексее Навальном
Анастасия РЫШКОВА
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Президент отметил, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США.

Президент отметил, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопросы журналистов об Алексее Навальном.

Президент отметил, что блогер пользуется поддержкой спецслужб США, но это не значит, что его нужно травить.

«Теперь что касается этого пациента в берлинской клинике. Мы прекрасно понимаем, что это такое: это легализация материалов американских спецслужб, это не расследование», - сказал президент.

Президент призвал политические силы в стране, включая оппозицию, руководствоваться интересами граждан РФ, а не своими амбициями.

Владимир Путин также сообщил, что по просьбе супруги оппозиционера, разрешил вывезти Навального в Берлин.

- Когда жена его ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его в Германию, - сообщил президент.

Навальный проходил лечение в клинике «Шарите». 2 августа ФРГ заявила, что российский блогер был якобы отравлен боевым веществом «Новичок». Москва согласилась сотрудничать только в том случае, если Берлин предоставит данные военных медиков, сделавших заключение о возможном отравлении Навального. Подобных данных до сих пор предоставлено не было.

Омские врачи неоднократно заявляли, что следом «Новичка» они не обнаружили.

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