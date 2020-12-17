«Все хорошо в срок»: Путин рассказал о изменениях в Конституции

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос, почему изменения в Конституцию страны принимались именно в этом году. Российский лидер вспомнил, что изменения в Основной закон в 1993 году принимались в сложных условиях, в период политического противостояния, и отметил, что все хорошо в срок.

«Все хорошо в срок. В свое время. И борьба с подъемом ценами, и изменения в Основной закон. Раньше многие вещи было сделать невозможно», - заявил глава государства, подчеркнув, что «фундаментальные основы Конституции остались без изменений».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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