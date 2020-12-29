В Великобритании каждую неделю должны прививаться от коронавируса по два миллиона человек, чтобы остановить новую волну эпидемии, сообщили эксперты Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM).- Самый строгий сценарий четвёртого уровня для предотвращения распространения инфекции по всей Англии предусматривает закрытие школ в январе и вакцинацию двух миллионов человек в неделю - это единственный сценарий, который снизит пиковое бремя интенсивной терапии и опустит уровень ниже наблюдавшегося во время первой волны, - сказано в результатах исследования LSHTM, о котором сообщает Reuters.В научной работе Лондонской школы гигиены и тропической медицины также сказано, что без вакцинации населения в 2021 году все показатели, включая заболеваемость, госпитализации и смертность, превысят показатели 2020 года.Напомним, как сообщал сайт KP.ru, в начале декабря Минздрав Великобритании одобрил для использования в стране вакцину от коронавирусной инфекции немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer.В конце декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил о выявленном в стране новом штамме коронавируса. После этого премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии вводят локдаун из-за выявленного коронавируса нового типа. Он также отметил, что обнаруженный штамм коронавируса может быть заразнее существующего на 70%.