Аналитик-исследователь цифровых продуктов «Роскачества» Эльвина Насибулина развеяла мифы о том, что беспроводные зарядные устройства якобы вредны для здоровья и могут привести к порче микросхем смартфона.По словам эксперта, единственное, чем беспроводная зарядка может быть опасна для вашего телефона, это то, что батарея устройства будет изнашиваться немного быстрее.«Аумулятор действительно сильно греется от такого способа зарядки, и потеря общей емкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева почти вдвое выше, чем при классической проводной зарядке», - сказала она.Специалист добавила, что не советует заряжать смартфон беспроводной зарядкой и совмещать обе зарядки одновременно, чтобы избежать перегрева, передает РИА Новости.Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, что нужно делать, если смартфон не включается, а также как ускорить его работу.