Комментируя события минувшей ночи в Вашингтоне, где сторонники действующего президента США взяли штурмом Капитолий, спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что созвав «Марш за спасение Америки», Дональд Трамп сделал «самый большой подарок» российскому лидеру Владимиру Путину.«Этот президент – инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп», - заявила Пэлоси на пресс-конференции 7 января.Она добавила, что вчера Трамп «сделал самый большой подарок из многих его подарков Путину».По ее словам, нынешний глава Белого дома совершил «подрывные действия», поэтому его надо немедленно отстранить от власти до инаугурации Джо Байдена, назначенной на 20 января. Для этого Пелоси предложила задействовать 25-ю поправку к Конституции США, которая предусматривает возможность отправить главу государства в отставку до истечения срока его президентских полномочий.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в России уже говорили, что штурм Капитолия в Вашингтоне по давно сложившейся традиции «свалят» на Москву.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).