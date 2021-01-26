Патрушев: Навальный нужен Западу для дестабилизации ситуации в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Навальный нужен западным странам для дестабилизации ситуации в России. Такое мнение выразил во вторник, 26 января, в интервью «Аргументам и фактам» секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

- Западу этот «деятель» необходим для социальных потрясений, забастовок и новых «майданов». Мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность, к чему подобное может привести, - отметил он.

Николай Патрушев прокомментировал заявления политиков из Украины, в котором говорилось о необходимости разорвать все отношения с российской стороной, пока Москва не освободит Алексея Навального. Секретарь Совбеза России сказал, что руководящие Украиной лица сделали такие заявления в ущерб интересам их собственного народа и в соответствии с линией поведения, которая была выработана за рубежом.

Российский государственный деятель подчеркнул, что Навальный неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах.

- Как российский гражданин за свою противоправную деятельность он должен понести ответственность по закону, - указал Николай Патрушев.

Ранее российское министерство иностранных дел призвало зарубежных политиков, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заниматься проблемами в своих государствах.

Напомним, Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Берлина 17 января. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток.