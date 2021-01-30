Василий Лановой оставил жене и сыну в наследство квартиру на Арбате и дачу

Народный артист Василий Лановой умер на 88-м году жизни в реанимации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный артист Василий Лановой, умерший из-за последствий заболевания коронавирусом 28 января, оставил в наследство жене и сыну трехкомнатную квартиру в районе Арбата и загородный дом, расположенный в подмосковном поселке Внуково.

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