После перерыва в Мосгорсуде возобновилось заседание по делу Навального

В Мосгорсуде возобновилось слушание дела Навального после перерыва Фото: REUTERS

В Мосгорсуде вечером во вторник, 2 февраля, возобновилось слушание по делу Алексея Навального. До этого судья объявил перерыв на два часа до 16:00 по столичному времени, чтобы все присутствующие смогли отойти на обед.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Федеральная служба исполнения наказании запросила заменить Алексею Навальному условный срок на реальный - 3,5 года колонии, а также взыскать с него штраф в размере полумиллиона рублей по делу о неявке на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, куда оппозиционный блогер должен был приходить по делу «Ив Роше» не реже двух раз ежемесячно, а также по клевете в отношении ветерана Великой отечественной войны.

Согласно обвинению, блогер не выполнял условия условно-досрочного освобождения около 60 раз. Позицию ФСИН поддерживает Генеральная прокуратура. На слушание приехали представители тринадцати стран и Европейского союза.

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Суд над Алексеем Навальным 2 февраля 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Корреспондент kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию из зала суда, где должно решиться, будет ли заменен условный срок Алексея Навального на реальный (подробности)

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