В Москве задержали несовершеннолетних на акции 2 февраля

Вечером во вторник в центре Москвы сторонники Алексея Навального вышли на акцию после вынесения приговора политику Фото: REUTERS

В центре Москвы на акции после вынесения приговора оппозиционному политику Алексею Навального задержали несколько несовершеннолетних, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

- Ситуацию держим на контроле, - отметила омбудсмен в разговоре с РИА Новости.

Напомним, вечером во вторник, 2 февраля, в центре Москвы прошли акции протеста, несогласованные с властями города. Митинги стали реакцией на приговор Алексею Навальному. Суд по просьбе ФСИН заменил политику условный срок на реальный по делу "Ив Роше" 2014 года. Сайт KP.ru провёл прямую онлайн-трансляцию заседания суда.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение с августа 2020 года. В аэропорту Шереметьево его задержали, обвинив в многократных нарушениях правил условного осуждения.