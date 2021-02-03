Борис Джонсон призвал освободить Алексея Навального

За освобождение Алексея Навального выступили Джонсон, Курц и Трюдо Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал освободить российского политика Алексея Навального. Вчера, 2 февраля, Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима.

Он назвал решение Навального вернуться в Россию "смелым и самоотверженным поступком". А решение суда - "трусостью".

- Алексей Навальный должен быть освобождён немедленно, - написал Борис Джонсон в своём Twitter-аккаунте.

Такую же позицию выразили канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Оба политика также потребовали освобождения российского политика и всех арестованных протестующих.

- Власти должны обеспечить верховенство закона и право на свободу выражения, - сказано в заявлении Курца в Twitter.

- Правосудием никогда нельзя злоупотреблять в политических целях, - отметил Джастин Трюдо.

Напомним, вчера, 2 февраля, Симоновский суд Москвы приговорил Алексея Навального к замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше" 2014 года. На заседании суда по разрешению Мосгорсуда и Симоновского суда присутствовало более 15 сотрудников посольств иностранных государств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как сообщал сайт KP.ru, назвала присутствие иностранных дипломатов "вмешательством во внутренние дела РФ" и "саморазоблачением попыток Запада сдержать Россию".

Также МИД РФ ранее осудил сообщение на сайте посольства США в России. В нём диппредставительство указало предполагаемый маршрут шествия протестующих.

Также KP.ru рассказывал, как руководство западных стран отреагировало на приговор Алексею Навальному.