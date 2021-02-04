Последние новости на утро 4 февраля 2021: В Германии заявили об удивлении Запада из-за российской вакцины

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 4 февраля 2021 года: Россия смогла по настоящему впечатлить Запад, создав вакцину от коронавируса "Спутник V", пишет Жак Шустер в статье для газеты Welt. Там отмечается, что в октябре 1957 года весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его мнению, это событие напугало Европу и США. С тех пор Россия почти ничем не могла удивить соседей с технической стороны. Но "вакцина против covid-19, которая быстро поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами" (высказывание Гельмута Шмидта об СССР)".

В США сенаторы внесли в Конгресс законопроект о санкциях, направленных против России из-за ситуации с оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Они называются "О привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность" 2021 года. Этот проект предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц, "причастных к вопиющим нарушениям международного права".

В Сирии почтили память российского летчика Романа Филипова. Он погиб в бою с террористами в провинции Идлиб. Теперь на авиабазе Хмеймим за его подвиг установили памятник.

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил о создании "Фонда семьи Тиньковых", призванного решать проблемы людей с раком крови. Уже началась регистрация документов, а миллиардер перевел на счет фонда 200 миллионов долларов. Также он уточнил, что президентом фонда Тиньковых стала его супруга Рина.

В Гидрометцентре россиян предупредили о наступлении холодов. Аномальные для февраля морозы придут в европейскую часть страны. Заметное понижение температуры начнется 5 февраля. Так, в ночные часы в Москве будет до -14 градусов, а днем -9 -11 градусов. а спустя пару дней столбик термометра в ночи опустится ниже отметки -22 градуса.

Инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, почему некоторые люди могут не заболевать коронавирусом. По мнению ученого, есть три причины: они уже перенесли другую разновидность "ковида", недавно переболели другой вирусной инфекцией или имеют местный иммунитет.

США намерены принять решение по санкциям против "Северного потока - 2" после завершения его строительства. Америка продолжит наблюдать за проектом, в том числе и за процессом сертификации газопровода.